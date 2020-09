“Pedimos que as entreguem nas direções regionais de Agricultura e Pescas ou que as enviem para as delegações da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária”, disse a ministra aos jornalistas, durante uma visita aos trabalhos de vindima que decorrem na Quinta do Pessegueiro, no concelho de São João da Pesqueira.

A governante pediu às pessoas que “não abram, não semeiem e não coloquem no lixo” estas sementes, “porque podem estar contaminadas e podem vir a trazer situações graves” como a da pandemia de COVID-19.

Segundo Maria do Céu Antunes, esta “não é uma situação que seja exclusiva” de Portugal, verificando-se também nos Estados Unidos da Europa e noutros países da Europa.

“Chegam às caixas de correio das pessoas umas embalagens que não dizem que são sementes, algumas falam em bijuterias”, contou.

O Ministério da Agricultura já tinha alertado na terça-feira para esta situação, explicando que, para além das sementes de várias espécies, as embalagens podem conter solo, larvas mortas ou estruturas de fungos.