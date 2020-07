Na segunda-feira, a Assembleia Municipal de Coimbra repudiou o “desmantelamento e destruição de serviços de referência” e a “delapidação de recursos” em saúde e exigiu que a administração do CHUC considere o Hospital dos Covões de “primordial importância”.

A moção, apresentada pelo PS, manifesta “repúdio pela ação de administrações cessantes do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)”, que têm “demonstrado irredutibilidade no desmantelamento e destruição de serviços de referência, e delapidação de recursos organizativos em saúde”.

Simultaneamente, é colocado “em causa o processo de fusão hospitalar” (no âmbito do qual foi, em 2010, criado o CHUC), acrescenta a moção, que exige à nova administração do CHUC (já nomeada) um Plano Estratégico Funcional, que “respeite e considere" o Hospital dos Covões como "estrutura de referência, que sempre foi, e de primordial importância”.

Pelo seu lado, o novo presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Carlos Santos, negou que esteja em curso qualquer processo de desqualificação do Hospital Geral.

"Os objetivos e os planos para o Hospital Geral não estão nem de longe nem de perto associados a qualquer desqualificação. Pelo contrário, há uma permanente qualificação e projetos para aquela unidade hospitalar, que é absolutamente essencial para a estratégia do CHUC como um todo", disse o responsável à agência Lusa.

Uma petição com o título "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade" deu entrada na Assembleia da República no dia 01 de junho e é subscrita por 4.493 peticionários.

O CHUC agrega os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), o Hospital Geral Central (vulgarmente conhecido por Hospital dos Covões), o Hospital Pediátrico, as duas maternidades da cidade (Bissaya Barreto e Daniel de Matos) e o Hospital Psiquiátrico Sobral Cid.