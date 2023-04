O Ministério da Saúde esclareceu hoje que adiou as decisões quanto à localização e ao perfil assistencial do futuro hospital do Oeste até o grupo de trabalho analisar o estudo da Câmara de Caldas da Rainha e elaborar o relatório.

"A decisão do Ministério da Saúde será tomada após ser recebido o relatório do grupo de trabalho", revelou a tutela, numa resposta por escrito à agência Lusa, depois de questionado sobre a falta de decisões até ao final de março, como tinha assumido o ministro. O ministério de Manuel Pizarro "não deixará de ter em conta todos os contributos que sejam apresentados, que devem ser incorporados na decisão a adotar", referindo-se ao estudo entregue em 21 de março pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria. Por isso, justificou, "entendeu aceitar que o grupo de trabalho possa precisar de mais algum tempo, para produzir o seu relatório", que espera que seja concluído "o mais breve possível". A construção de um novo hospital para a região é reclamada pelos 12 concelhos da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim), que encomendaram um estudo à Universidade Nova de Lisboa, para definir o perfil assistencial e a localização da futura unidade. O estudo aponta o Bombarral (no distrito de Leiria) como a localização ideal para o hospital e foi entregue em novembro ao ministro da Saúde, que na ocasião se comprometeu a definir a localização e o perfil assistencial do novo hospital até ao final de março. Em março, as câmaras das Caldas da Rainha e de Óbidos enviaram ao grupo de trabalho um parecer técnico que defende que os ministérios da Economia e da Coesão Territorial devem participar na decisão e que a mesma deve ter em conta outros critérios, além dos analisados no estudo encomendado pela OesteCim. Em fevereiro, as assembleias municipais da maioria dos municípios da região Oeste aprovaram moções a apoiar a localização para o novo hospital definida no estudo encomendado pela OesteCIM (Bombarral). A decisão final está a ser equacionada por um grupo de trabalho criado pelo Governo, cujo trabalho tem por base os contributos dos municípios. O novo hospital deverá substituir o atual Centro Hospitalar do Oeste, que integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.