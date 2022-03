"Demasiado" é o nome do stand up comedy da Mónica Vale de Gato, um espetáculo que aborda diversos temas atuais como a toxicidade no trabalho, relações pessoais, redes sociais e é no meio destes enredos que a higiene íntima é referida e sempre com humor.

Segundo a humorista “gozarmos e satirizarmos o dia-a-dia é a maior prova de amor próprio”.

O espetáculo estreia já no próximo dia 4 de março em Lisboa.