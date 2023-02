A Médicos do Mundo (MdM) está na Turquia e na Síria, nas regiões mais afetadas pelo terramoto da semana passada, a prestar ajuda de emergência às populações, a disponibilizar apoio psicológico e cuidados de saúde, assim como a avaliar as necessidades mais urgentes.

"Na Turquia, a MdM deslocou imediatamente após a catástrofe uma equipa multidisciplinar para a região da Antakya, severamente atingida, em colaboração com as autoridades governamentais, que inclui psicoterapeutas, especialistas em apoio psicossocial, técnicos de saúde sexual e reprodutiva e conselheiros de saúde, entre outros", informa a MdM em comunicado.

"No terreno, além da avaliação das necessidades, estão a ser disponibilizados primeiros socorros psicológicos, com larga maioria das pessoas a necessitarem deste apoio. Os traumas psicológicos após as catástrofes afetam negativamente a vida e prejudicam a saúde mental, pelo que este apoio é indispensável, a fim de prevenir o desenvolvimento de psicopatologias", acrescenta.

"Na Síria, a MdM está a prestar apoio de emergência e primeiros socorros em centros de saúde geridos pela organização, e a dar resposta de emergência em bairros e campos de alojamento, através de uma equipa médica móvel. Uma clínica móvel está também a ser deslocada para Hama, para prestar cuidados de emergência", lê-se ainda.

Em Aleppo, a organização está a avaliar as necessidades em termos de cuidados de saúde primários e de recursos médicos, nomeadamente de equipamento e material, e a deslocar equipas médicas móveis para centros comunitários, para reforçar os cuidados prestados. Face à preocupação com a cólera, muito disseminada no norte da Síria, cujos riscos aumentam com esta crise, os danos nas infraestruturas e o inverno, está a ser entregue material médico e kits de inverno.

Em Kobane, na província de Aleppo, a Médicos do Mundo está a apoiar a prestação de cuidados primários de saúde, com uma equipa constituída por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros elementos; a disponibilizar produtos médicos; a realizar sessões de primeiros socorros psicológicos; e a sensibilizar para questões de higiene, de alimentação de lactentes e crianças e para a prevenção de doenças transmissíveis.

"Para apoiar a intervenção que está a realizar na Turquia e na Síria, a Médicos do Mundo precisa do apoio de todos. Em Portugal, foi lançada uma angariação de fundos e os donativos podem ser realizados no site da organização, através desta página", refere a nota.

A intervenção da MdM na região antes do terramoto

A MdM Turquia implementa projetos na Turquia desde 2015, incluindo em Antakya, disponibilizando acesso gratuito a cuidados de saúde, de saúde mental, proteção e apoio psicossocial a refugiados e migrantes indocumentados. Na Síria, conta com 14 clínicas e um centro de emergência obstétrica e neonatal, em Jandairis, Afrin, província de Aleppo, Harim e província de Idlib, que prestam cuidados de saúde, de saúde sexual e reprodutiva e serviços de apoio psicossociais.

A MdM Espanha está na Turquia desde 2015, na região de Antakya, a disponibilizar cuidados médicos, de saúde mental, proteção e apoio psicossocial a refugiados e imigrantes indocumentados. Na Síria, está desde 2018, no noroeste do país, onde disponibiliza cuidados primários de saúde, de saúde sexual e reprodutiva, serviços de saúde mental e apoio psicossocial em 14 centros de saúde e num centro de cuidados básicos de obstetrícia e emergência neonatal.

A MdM França está também presente na Síria com atividades em Aleppo, desde 2008, antes da guerra começar, as quais retomou em 2012, assegurando acesso a cuidados de saúde primários, de saúde mental, apoio psicossocial, assim como cuidados de saúde sexual e reprodutiva em 14 instalações em 3 províncias. Dá ainda resposta a crises epidémicas e de malnutrição.