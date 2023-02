créditos: EPA/ATEF SAFADI

De acordo com essas informações, Pete Reed, o voluntário morto, era o fundador da ONG, que presidiu durante quatro anos, e estava na Ucrânia desde janeiro.

A morte ocorreu ontem, segundo o GRM, que destacou na sua conta no Twitter que Reed foi morto "enquanto prestava ajuda".

Bakhmut é uma cidade de alto valor estratégico, segundo afirmou ontem o presidente do país, Volodymyr Zelensky, após a cimeira realizada com os presidentes da Comissão Europeia (CE) e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Charles Michel, respetivamente.

Zelensky apelou ao envio de armas de longo alcance para libertar não apenas Bakhmut, mas também todo o Donbass, que, segundo ele, "está ocupado desde 2014".

As informações que chegam sobre a situação nesta cidade, do lado russo ou ucraniano, são contraditórias e alguns aliados ocidentais consideram que Kiev deveria desistir da sua defesa.

A eventual queda de Bakhmut, que as tropas russas tentam capturar há meses, permitiria a Moscovo cortar as linhas de abastecimento das forças ucranianas na área e abrir um caminho para as fortalezas ucranianas de Kramatorsk e Sloviansk.