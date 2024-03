João Machado, médico pneumologista do Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULS RL), está a participar pela primeira vez numa missão humanitária na República Democrática de São Tomé e Príncipe, entre os dias 2 e 9 de março, no âmbito do projeto “Saúde para Todos”, mediado pela organização não governamental Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), que concretiza projetos de cooperação para o desenvolvimento em todo o espaço lusófono.

"Fui desafiado este ano para me juntar a esta missão, a convite da médica pneumologista Ana Figueiredo (da ULS de Coimbra), para ingressar o grupo de Pneumologia", indica João Machado. "Neste projeto já foram realizadas mais de 700 consultas, desenvolvidas inúmeras formações para profissionais de saúde e ensinos à população e doentes com asma (a doença respiratória mais prevalente), foram criados e distribuídos posters com fluxogramas terapêuticos e folhetos para os doentes, e foi introduzido o uso de câmaras expansoras e terapêutica inalada".

Nesta missão está planeada a atuação em diferentes níveis, como a entrega de equipamento médico, medicamentos e outras doações cedidas para o efeito, e ainda a concretização de atividade clínica de Pneumologia com a realização de consultas nos diversos pontos de saúde, eventual apoio técnico a outras especialidades, formação médica, sessões formativas à população e um planeamento de atuação preventiva.