Um novo estudo levado a cabo por uma equipa de cientistas do Instituto de Psiquiatria do King’s College e do Imperial College em Londres, com a participação do médico psiquiatra e investigador Tiago Reis Marques, revela que o cérebro de doentes com esquizofrenia apresenta um menor número de sinapses, as zonas de comunicação entre dois neurónios e através dos quais os impulsos nervosos passam de um neurónio para outro.

O estudo foi aceite para publicação na prestigiada revista científica Nature Communications, uma das mais importantes revistas científicas mundiais.

Os investigadores conseguiram confirmar pela primeira vez estas alterações in-vivo através do recurso à técnica avançada de imagem PET (Tomografia de Emissão de Positrões).

"A proteína SV2A é uma proteína-chave que está presente em todas as sinapses cerebrais. Ou seja, é um marcador das sinapses cerebrais. O que desenvolvemos foi um radiomarcador (uma substância radioativa) que se liga a essa proteína e que permite visualizá-la com recurso à Tomografia de Emissão de Positrões (PET)", explica Tiago Reis Marques.

O ponto de partida foi, acrescenta, "perceber se existia alguma alteração nas sinapses cerebrais nesta doença, se existia alguma redução do seu número. Nós já tínhamos algumas pistas que este era o caso, partindo de dados de autópsias de cérebros de pessoas com esquizofrenia, mas não tínhamos forma de o ver in-vivo. Daí termos escolhido esta proteína, que é um ótimo marcador das sinapses cerebrais".

Níveis mais baixos da proteína SV2A

O estudo, de que o especialista português foi coautor, descobriu que o cérebro das pessoas com esquizofrenia apresenta níveis mais baixos da proteína SV2A, do que o cérebro das pessoas sem a patologia. "Em primeiro lugar, permite-nos compreender melhor a neurobiologia da doença, ou seja, o que se passa no cérebro de doentes com esta doença mental. A esquizofrenia é uma doença complexa e das que menos se sabe sobre as suas causas e estes resultados permitem-nos compreender melhor os mecanismos a ela associados", explica o investigador nacional. "Ter uma nova ferramenta que permite caracterizar a distribuição dos cerca de 100 triliões de sinapses que existem no cérebro humano e perceber a diferença na sua distribuição e número representa um avanço significativo na compreensão desta doença".