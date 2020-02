1. Atenção à maquilhagem

No período do Carnaval as pessoas costumam usar vários produtos e maquilhagens que podem prejudicar os olhos. As sombras por exemplo, se não o fizerem com cuidado podem lesionar a córnea ou se acumularem nas pálpebras, causando irritação e desconforto tipo sensação de corpo estranho nos olhos.

Outro exemplo é o lápis de olho que pode obstruir os orifícios das glândulas palpebrais, aumentando os riscos de inflamação e infeção local, causando patologias como terçolho ou blefarite.

É importante sempre usar maquilhagem de boa qualidade e sem exageros, além de retirá-las com desmaquilhantes, lavando bem o rosto após o desfile ou nas saídas noturnas.

2. Atenção às lentes de contacto

As lentes de contacto (preferencialmente as diárias) pois de além serem muito práticas nesta altura, combinam melhor com algumas fantasias. Leve sempre o kit com o estojo, loção de limpeza, espelho e um colírio lubrificante sem conservantes. Lembre-se de que há possibilidade de surgir imprevistos e as necessite de remover.

É fundamental que a manipulação dos olhos assim com das lentes de contacto seja realizada após higiene adequada das mãos.

3. Utilize os óculos de sol

Não hesite em colocar os óculos de sol durante o dia. Dê preferência aos escuros e de boa qualidade, com filtros UVA e UVB.