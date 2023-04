Maria da Luz Brazão, coordenadora do núcleo, revela quais os objetivos do curso, bem como dos workshops que farão parte do mesmo. Aproveita para explicar que a relevância do curso em causa prende-se com o impacto que o mesmo tem no dia a dia do médico que faz urgência.

HealthNews (HN) – Quais os principais objetivos deste curso?

Maria da Luz Brazão (MLB) – Os objetivos gerais prendem-se com atualizar conhecimentos e adquirir competências em Medicina de urgência (através do treino das competências técnicas e não técnicas necessárias à abordagem das várias situações clínicas de urgência). Relativamente ao módulo, Curso de Simulação Clínica em situações de urgência” (SCSU), no final, os formandos deverão ser capazes de efetuar e compreender a importância das competências técnicas, mas sobretudo das competências não técnicas na correta abordagem de diversas situações com que se poderão deparar no serviço de urgência. No módulo “Técnicas invasivas em Medicina interna” (TIMI) é pretendido que seja adquirida competência na colocação de cateteres centrais (subclávia, jugular e femoral), através de treino em manequins de acessos. Por fim, relativamente aos workshops, no primeiro (“Abordagem sistematizada das arritmias na urgência”) os formandos deverão demonstrar competência na abordagem sistematizada de um doente com arritmia no Serviço de urgência, e no segundo (“O Internista e a imagem Neurorradiológica no serviço de urgência”), deverão ser capazes de saber interpretar a neuroimagem nas diversas patologias que afetam o neuro eixo.

HN – Na sua opinião, qual é o tema mais pertinente que fará parte do curso?

MLB – Acho que todos são pertinentes, mas, a ter de escolher um, talvez escolhesse a vertente da simulação na abordagem das diversas situações clínicas com que se deparam os médicos que fazem urgência.

HN – O curso irá ter workshops. Esta é uma mais-valia para a aprendizagem de todos os participantes?

MLB – Sim, a aprendizagem em workshops é uma grande mais-valia, pois proporciona ao formando uma grande interatividade com o formador, proporcionando um feedback direto.

HN – Quais as suas expectativas para este curso?

MLB – As minhas expetativas são elevadas, tendo em conta o feedback dos cursos anteriores, especialmente na metodologia seguida neste curso e sua consequente repercussão na prática clínica do dia a dia do formando.

HN – A quem é destinado este curso?

MLB – O curso é destinado a internos da formação geral e da formação especifica em Medicina Interna e Medicina Geral e Familiar e especialistas de Medicina Interna ou de outras especialidades de fronteira, que pretendam adquirir ou atualizar conhecimentos, bem como treinar as suas competências técnicas e não técnicas na área da urgência.

HN – Para terminar, qual a importância desta formação?

MLB – Eu diria que a grande importância desta formação é a repercussão que a mesma vem a ter na prática diária do médico que faz urgência. Este facto deve-se ao método formativo utilizado. Nesta formação serão usados três métodos: método expositivo, demonstrativo e interativo/ ativo. No módulo TIMI haverá breves apresentações teóricas focadas nas técnicas a treinar, seguidas do seu respetivo treino em manequins de acessos; no módulo SCSU haverá breves briefings sobre os cenários a simular (informação sobre o que se espera dos formandos nos diversos cenários bem como descrição do ambiente e material que irão ter ao seu dispor); seguem-se o desenrolar do cenário em ambiente simulado com manequins de alta fidelidade, e o debriefing final onde os formandos, de uma forma livre e honesta, falam sobre o cenário, detetam potenciais problemas e encontram soluções para os mesmos. Finalmente, nos workshops, os temas a apresentar serão abordados de forma didática com a intervenção de forma interativa dos formandos.

Inscrições – https://www.spmi.pt/curso-o-internista-e-a-urgencia-2023/