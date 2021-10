Parece um assunto banal, mas o tema saúde íntima feminina é muitas vezes desconhecido e motivo de várias dúvidas.

A Lactacyd, marca dedicada às mulheres e à sua saúde íntima, sensibiliza mais uma vez para a importância de uma rotina de higiene íntima diária correta e adequada às necessidades de cada mulher.

O mês de outubro é, também, conhecido como o mês da Higiene Íntima e Lactacyd dá alguns conselhos que ajudam as mulheres a prevenir o desconforto na zona íntima:

Usar produtos adequados

É importante optar por produtos adaptados às necessidades do corpo e de cada fase da vida da mulher;

Optar por limpar a zona íntima com as mãos e evitar esponjas e toalhas que podem ser um veículo para criação de bactérias e fungos.

Limpeza com moderação

O corpo humano desenvolve o seu próprio equilíbrio e por isso o uso excessivo de produtos pode conduzir a infeções, secura da zona íntima e desconforto;

Evitar os duches vaginais

Basta higienizar a parte externa da zona íntima e evitar a limpeza interna.

Higiene durante a menstruação

Durante este período o pH da zona íntima sofre alterações, por isso é importante substituir regularmente o tampão ou penso higiénico e optar por uma proteção com o nível mais baixo de absorção, mas que seja suficiente para conter o seu fluxo menstrual.

Roupa íntima

Evitar o uso de roupa apertada ou tecidos que não permitem a pele respirar, como o poliéster, e que ajudam a criar um ambiente quente e húmido, que pode causar descamação e irritação em torno da vulva. Lactacyd aconselha o uso de materiais naturais como o algodão.

Ida ao ginecologista

A partir da adolescência é necessário consultar regularmente o ginecologista para verificar infeções, anomalias e cancro do colo do útero.

Para atender às diferentes necessidades, idades e fases de vida de cada mulher, Lactacyd oferece uma grande diversidade de produtos, isentos de sabão, e com um pH adaptado à zona íntima. Enriquecido com ácido láctico, com um conjunto de nutrientes essenciais e sem substâncias alcalinas, Lactacyd Íntimo é indicado para quem procura uma experiência de suavidade e frescura diárias e para pré-adolescentes a partir dos 12 anos.

Para as meninas mais pequeninas, existe ainda o Lactacyd Girl, para meninas a partir dos 3 anos, que proporciona uma limpeza extra suave adaptada à pele delicada e sensível das meninas.