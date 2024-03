O início de março assinala a entrada no mês em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Oral, período que tem como objetivo reforçar a importância da sua manutenção ao longo da vida, pelo seu impacto no organismo e na saúde em geral. Segundo um estudo de 2023, existem 23 doenças sistémicas e cinco tipos de cancro que podem surgir devido a uma saúde oral comprometida. Ciente desta realidade, e para assinalar o mês, a MALO CLINIC lança, assim, uma nova campanha que visa promover o cuidado e incentivar o tratamento de todo o tipo de casos orais – até os mais ‘bicudos’ –, de forma a manter a funcionalidade dos dentes e proporcionar o bem-estar não só físico, mas também psicológico e emocional, pelo impacto que o sorriso pode ter na autoestima.

Através de uma analogia com os dentes de um garfo – que não cumprem o seu propósito caso estejam danificados, partidos ou deformados – a campanha procura relembrar a necessidade de cuidar da dentição, para que esta cumpra igualmente as suas funções, isto é, a função mastigatória, fonética e estética.

“Assim como um garfo depende dos seus dentes para conseguir segurar os alimentos, ou uma mola precisa dos seus para agarrar firmemente o cabelo, a nossa boca depende igualmente dos nossos dentes para que consiga cumprir o seu papel vital”, começa por explicar Filipa Machado, responsável de marketing da MALO CLINIC.

“Com esta campanha queremos alertar para esta questão e promover o cuidado contínuo com a dentição. Dispomos de uma equipa altamente qualificada, de renome internacional e dedicada a tratar todo o tipo de casos e aquilo que procuramos assegurar é que todas as pessoas priorizam e cuidam da sua saúde. Para o incentivar, temos vindo a apostar em acordos com seguradoras, de forma a tornar as nossas soluções mais acessíveis para todos. Somos uma clínica para toda a família e a nossa missão é promover o bem-estar geral, através da saúde oral”, conclui Filipa Machado.

A MALO CLINIC dispõe de uma equipa multidisciplinar com mais de 14 especialidades, disponíveis nas clínicas dentárias em Portugal Continental nas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, e na ilha da Madeira, no Funchal.