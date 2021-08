O relatório de vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado, contabiliza 7.330.505 residentes em Portugal (71%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 6.403.987 pessoas (62%) com a vacinação completa.

O Ministério da Saúde anunciou na passada semana que o país tinha atingido a meta de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina, um marco que foi atingido antes do prazo previsto.

Nas faixas etárias a partir dos 65 anos a vacinação abrange já a quase totalidade da população: 99% têm pelo menos uma dose administrada e entre os 65 e os 79 anos há 97% da população com a vacinação completa, percentagem que baixa para os 96% a partir dos 80 anos.

Até domingo, dia 08 de agosto, 10.178 jovens até aos 17 anos já tinham sido vacinados com uma dose.

O próximo fim de semana está reservado para a vacinação de jovens de 16 e 17 anos, sendo mais de 100 mil os que já autoagendaram o procedimento, ainda assim, abaixo das expectativas, uma vez que são mais de 200 mil os adolescentes nestas idades elegíveis para ser vacinados.

Dos 18 aos 24 anos a vacinação avançou de forma significativa face à semana anterior, com 34% dos jovens adultos com pelo menos uma dose de vacina (20% na semana passada) e 19% com a vacinação completa (12% na semana passada).

Entre os 25 e os 49 anos há 79% (2.644.736) de vacinados com uma dose e 63% (2.083.342) com a vacinação completa. Já entre os 50 e os 64 anos há 95% (2.074.575) de vacinados com uma dose e 89% (1.934.812) com vacinação completa.

A análise regional mostra que a região centro e o Alentejo são as regiões com maior cobertura vacinal, com 65% e 66%, respetivamente, dos residentes com a vacinação completa.

Não existem regiões do país, incluindo as regiões autónomas, que neste momento tenham menos de 60% da população residente com a vacinação completa.

Ao nível das primeiras doses, as regiões situam-se entre os 70% e 72%.

O país já recebeu 14.398.170 doses de vacinas e distribuiu para os centros de vacinação 13.236.664 doses.

A DGS anunciou hoje que recomenda a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e 15 anos, depois de semanas de discussão pública e incerteza, com a própria DGS a pronunciar-se há cerca de duas semanas para adiar para mais tarde uma decisão definitiva sobre a matéria.

A covid-19 provocou pelo menos 4.303.610 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.502 pessoas e foram registados 990.293 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.