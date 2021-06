Uma fiscalização da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em agosto, encontrou 56 "não-conformidades" com as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) no âmbito da luta contra a COVID-19, escreve a edição online de hoje da TSF.

As falhas ocorreram, por exemplo, na sala de espera, serviços de urgência, internamentos de adultos com COVID-19, cuidados intensivos e bloco operatório, bem como na gestão de resíduos hospitalares.

A deliberação da ERS com 134 páginas conclui que "o Hospital de Santa Maria padece de constrangimentos suscetíveis de afetarem os direitos e interesses legítimos dos utentes sob sua responsabilidade, em especial o direito à prestação de cuidados de saúde adequados, de qualidade e com segurança, evidenciando-se a preterição de procedimentos definidos pela DGS em matéria de prevenção, controlo e vigilância da infeção pelo vírus SARS-CoV-2", cita a referida rádio.

Em dezembro, o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte, no qual o Hospital de Santa Maria se integra, respondeu à deliberação da ERS apresentando várias mudanças e garantindo estar a "implementar medidas corretivas".

