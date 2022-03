“Uma visão saudável deve ser assegurada, pois a visão traduz-se no sentido mais importante na tomada de decisões na estrada, nas ciclovias e nos passeios”, adverte Raúl de Sousa, Presidente da Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO), e co-autor do estudo recentemente publicado no Archives of Public Health do British Medical Council “The burden of injury in Central, Eastern, and Western European sub-region: a systematic analysis from the Global Burden of Disease 2019 Study”. [A carga de lesões na sub-região da Europa Central, Oriental e Ocidental: uma análise sistemática do Estudo Carga Global da Doença 2019].

A APLO apela a que seja garantido um acesso equitativo de cuidados de saúde da visão aos portugueses, uma vez que problemas e limitações na visão contribuem para o aumento da insegurança rodoviária e quedas nos mais idosos. Uma má visão e condicionada reduz de forma significativa o tempo de reação durante a condução, adverte a associação.

O estudo levado a cabo permitiu concluir que “as lesões continuam a ser uma grande preocupação para a saúde pública na região europeia”.

Dados apresentados pelo estudo Global Burden of Disease (GBD) mostraram “grande variação nas taxas de mortalidade por lesão e anos de vida ajustados por incapacidade (DALY) em toda a Europa, indicando lacunas na desigualdade de lesões entre sub-regiões e países”.

“O número de acidentes de automóvel pode ser reduzido se a visão dos automobilistas não apresentar problemas ou limitações. No mesmo sentido, as quedas nos mais idosos representam perda de autonomia, maior probabilidade de desenvolvimento de comorbilidades e peso para a família e cuidadores”, destaca ainda Raúl de Sousa.

Portugal é o segundo país do mundo com média de idade mais elevada

Portugal é o segundo país do mundo com média de idade mais elevada e por isso, considera o Presidente da APLO, “deve preparar-se para os desafios do envelhecimento e o consequente aumento das condições e doenças características desta faixa etária, como é o caso dos problemas de visão e oculares".

"Melhorar a saúde da visão no contexto de uma população envelhecida deve ser uma prioridade das principais entidades de saúde e decisores políticos”, acrescenta.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos 1,25 milhões de pessoas morrem em consequência de acidentes de viação e 50 milhões ficam gravemente feridas

Por boa saúde da visão deve entender-se "o estado em que a visão, a saúde e a capacidade funcional da visão são maximizadas, contribuindo assim para a saúde e o bem-estar em geral, inclusão social e qualidade de vida", refere “The Lancet Comissão Global sobre Saúde da Visão: visão para além de 2020”.