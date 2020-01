A médio e longo prazo, a liga tenciona organizar encontros e conversas, envolvendo as universidades, à volta do tema do ambiente e da natureza.

“Interessa-nos que haja esta interação com a comunidade. Por isso, vamos ter mais iniciativas porque queremos levar e trazer conhecimento” ressalvou.

A Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) fundada em 09 de junho de 1989, cuja única forma de financiamento são as contribuições dos sócios - um euro mensal -, as ofertas das empresas e os peditórios anuais.