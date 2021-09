Para isso, lançou uma campanha com o mote “Jogue em equipa com o melhor do mundo”, em que o embaixador da iniciativa é mais uma vez o jogador Cristiano Ronaldo.

“A participação como voluntário no Peditório Nacional é uma forma de ser útil aos doentes oncológicos e seus cuidadores, onde é possível criar laços com toda uma rede de cidadãos solidários e assim contribuir de forma positiva e ativa numa causa que toca toda a população, de forma direta ou indireta, refere a LPPC em comunicado.

Para ser voluntário, sublinha, “não há limite de idade e é uma atividade transversal a toda a sociedade civil”.

“Todos os voluntários têm um objetivo comum: ajudar quem mais precisa, com compromisso, disponibilidade e respeito pelo doente oncológico”, salienta a Liga.

Todos os interessados em apoiar a LPCC, através da participação no Peditório Nacional, podem inscrever-se em https://www.ligacontracancro.pt/peditorio/.

O cancro é a segunda causa de morte mais frequente em Portugal, com 50 mil novos casos em 2018, refere a Liga, sublinhando que o cancro colorretal, da mama e da próstata são os mais prevalentes em Portugal.

De acordo com dados do Globocan 2020, o número de casos estimados de cancro no ano passado fixou-se nos 19 milhões a nível mundial (ambos os sexos, todos as idades), estimando-se que em 2040 atinja um total de 28,9 milhões de pessoas em todo o mundo.