Cinco dos infetados estão no hospital e 17 foram transferidos na terça-feira para o seminário da Silva, também no concelho de Barcelos, para permitir a desinfeção do CASP.

Segundo Miguel Costa Gomes, aqueles idosos vão hoje regressar ao lar, depois de as instalações terem sido desinfetadas na terça-feira.

“Estão todos estáveis, sem quaisquer outras patologias (…). Os utentes vão ter de regressar para o lar, não há outra alternativa”, acrescentou o autarca.

Há ainda um utente que acusou negativo e, por isso, não irá, nesta altura, regressar ao lar, estando o seu destino a ser concertado com a família.

O lar conta também com oito funcionárias infetadas e outras em quarentena e em isolamento profilático.