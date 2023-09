No próximo dia 22 de setembro, entre as 14h e as 17h30, vai realizar-se em Matosinhos um rastreio de pele gratuito para toda a população, promovido pela Juventude da Cruz Vermelha em parceria com a La Roche Posay, no âmbito da campanha “Rota Heróis da Pele”. A 27 de setembro, a iniciativa será destinada aos utentes de centros de dia, em Caselas, Lisboa.

A “Rota Heróis da Pele” passou já por Torres Vedras e Matosinhos, prevendo-se a realização de mais rastreios até ao final do ano.

Entre os principais problemas diagnosticados estão sinais mais atípicos, sinais numerosos com necessidade de vigilância periódica e sinais de exposição excessiva ao sol.

Todos os anos são diagnosticados mais de 12 mil novos casos de cancro cutâneo em Portugal, um flagelo que se pode prevenir através da adoção de comportamentos responsáveis e de proteção adequada. Neste sentido, a ação tem também como objetivo sensibilizar a comunidade para os malefícios da radiação solar e para a importância da prevenção.

A campanha de prevenção da exposição solar excessiva, promoção da saúde e segurança de crianças e jovens mobilizou 50 Estruturas Locais da Cruz Vermelha Portuguesa, envolvendo mais de 200 voluntários de norte a sul do país, que durante o verão têm realizado várias atividades junto das suas comunidades, alcançando mais de 20 mil pessoas.

A iniciativa integra-se no projeto “#O Meu Sol, Vive + O Verão”, da Juventude da Cruz Vermelha que realizou este ano a sua 20ª edição.

Tendo início em 2003, este é o projeto ativo mais antigo da Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa e tem como objetivo alertar para a importância da proteção solar e hidratação de forma divertida, através da intervenção em escolas, piscinas, praias fluviais, entre outros.

Este ano, a Juventude da Cruz Vermelha contou com o apoio da La Roche Posay, que disponibilizou guias de atividades para crianças, adolescentes e jovens adultos, materiais de sensibilização e promotores da saúde, assim como protetores solares.