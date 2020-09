A corrida Race for the Cure, uma iniciativa da THINK PINK EUROPE, realizar-se-á nos dias 25, 26 e 27 de setembro de forma virtual, em 32 países da Europa, e tem como objetivo apoiar organizações de solidariedade dedicadas à luta contra o cancro da mama.

Já pode registrar-se para a caminhada de 3 ou 5 quilómetros no site da organização e correr no seu bairro, vila ou cidade, juntamente com amigos, familiares, colegas ou vizinhos.

Respeitando as medidas contra o Coronavirus em cada país, pode correr ou andar em qualquer lugar, até mesmo em casa, numa passadeira, ou no ginásio. O objetivo é juntar vários participantes em vários destinos na Europa no último fim de semana deste mês.

Se não quiser registar-se para correr ou caminhar, pode ajudar fazendo uma doação para apoiar a sua equipa favorita que participa na Race for the Cure®.

A Oysho junta-se à THINK PINK EUROPE como colaborador europeu na corrida Race for the cure, depois de ter colaborado com esta organização nas corridas realizadas na Grécia e em Itália, para a luta contra o cancro da mama.

A Think Pink Europe é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2018, cuja finalidade é a luta contra o cancro. Race for the Cure® é o maior evento desportivo contra o cancro da mama, que reúne cerca de 300.000 participantes em vários países da Europa.

A organização tem como objetivo melhorar e acelerar o intercâmbio de informação em matéria de saúde e investigação, centrando-se na diminuição das diferenças entre os países europeus no acesso aos cuidados médicos.