“O edifício está bastante degradado e não tem condições para os utentes e profissionais. Por isso, é importante que se façam intervenções urgentes sob pena de, com o passar do tempo, a obra ficar mais cara e sair do bolso do erário público”, disse hoje à agência Lusa o presidente da junta de freguesia, David Gorgulho.

Cheiro nauseabundo devido a saneamento deficiente, telhado em amianto, buracos no teto, rachas nas paredes, mau isolamento térmico, mobílias degradadas e falta de espaço para arrumos são alguns dos problemas apontados pelo autarca.

Destacando “as amplas necessidades de beneficiação da extensão de saúde” de Vila Nova de Santo André com a criação de “condições dignas para utentes e profissionais”, David Gorgulho lembrou que a intervenção, há muito reivindicada, "já foi mapeada como prioridade” no Programa Operacional Regional do Alentejo para 2017/18.

“A verdade é que estamos a entrar em 2020 e, até à data, não é conhecido qualquer desenvolvimento prático da vontade do Governo em executar esta obra”, criticou.

Além da reabilitação do edifício, construído nos anos 80 do século XX, num ofício enviado ao Ministério da Saúde, a junta de freguesia de Santo André reivindicou também a repavimentação do estacionamento e a reabertura do posto médico da localidade de Deixa-o-Resto.

O estado de conservação do estacionamento, que permite o acesso à extensão de saúde de Vila Nova de Santo André, é “lastimável”, disse.