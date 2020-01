Organizadas pela Clínica das Conchas, as jornadas acontecem no dia 8 de fevereiro, no Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE).

Sofia Gomes, coordenadora pedagógica do Centro de Formação da Clínica das Conchas, refere que "este evento visa sensibilizar os profissionais de saúde para a importância do exercício físico como constituinte transversal nas estratégias de prevenção e tratamento".

"Pela pertinência dos temas apresentados e do seu caráter interdisciplinar, as anteriores edições tiveram lotação esgotada, com mais de 220 participantes", explica.

Na edição deste ano, a terceira, serão abordados temas como "Qual o treino ideal de força para a perda de massa gorda?", "Exercício clínico no doente oncológico – novas evidências?" e "Treino concorrente - Quando e como utilizar?".