Qual o objetivo da investigação?

No âmbito de um projeto de Doutoramento no Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, procura-se perceber os determinantes psicossociais das experiências de luto e o sentido da vida junto de adultos, como por exemplo traços de personalidade ou a qualidade das relações que estabelecemos com outras pessoas.

Quem pode participar neste estudo?

Todas as pessoas, com mais de 18 anos, que estejam em processo de luto pela perda/perdas de familiares próximos(as) / amigos(as) chegados(as) / parceiro(a) amoroso(a).

E como podem os leitores e seguidores participar?

Para ajudar a ciência psicológica, basta aceder a https://iscteiul.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b89Iv19oF6HxwP4 e responder a um questionário cuja participação poderá durar, no máximo, cerca de 15 minutos.

Recorde-se que as investigações online não são, de todo, menos válidas que as tradicionais. Inclusivamente, os estudos online apresentam vantagens como a garantia de anonimato, a maior rapidez de resposta, maior funcionalidade e conforto na comunicação, ausência de influência ou constrangimentos no contacto com o investigador.

E questões como confidencialidade e ética?

A participação é voluntária, anónima e confidencial. Nunca ser-lhe-á pedido para se identificar e poderá escolher abandonar o estudo a qualquer momento sem qualquer penalização ou necessidade de justificação. Uma vez que os dados têm por objetivo análises estatísticas, nenhuma resposta será analisada ou reportada individualmente.

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, respeitando os princípios orientadores fundamentais para a investigação científica, a qual só pode avançar com a participação e empenho de todos.