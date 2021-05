A jovem italiana que, de acordo com jornais locais no domingo foi imunizada por engano com seis doses da vacina anticovid da Pfizer/BioNTech, recebeu na verdade quatro - esclareceram as autoridades sanitárias locais esta terça-feira.

"Na verdade, recebeu 0,30 ml, o que corresponde à quantidade usada para quatro doses da vacina da Pfizer/BioNTech", disseram as autoridades italianas em comunicado à imprensa, corrigindo a informação anteriormente avançada pela imprensa italiana. O erro ocorreu durante a vacinação de uma estudante de medicina de 23 anos. "O facto de a quantidade injetada ter sido de um pouco mais de quatro doses é importante, porque o teste feito pela Pfizer para estabelecer as consequências de uma overdose parou com quatro doses do princípio ativo inoculadas simultaneamente, sem que, por isso, os pacientes tenham registado consequências particulares", especifica o comunicado de imprensa. Ainda segundo as autoridades de saúde, a enfermeira que vacinou a jovem esqueceu-se de diluir o princípio ativo com soro fisiológico, um erro cometido devido ao "alto volume de trabalho e à pressão para que se respeitem rigorosamente os horários". A jovem voltou para casa na segunda-feira, depois de passar 24 horas no hospital sob observação, completa o comunicado. Veja ainda: Estes são os 12 vírus mais letais do mundo























