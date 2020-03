“É difícil para grande parte dos italianos. Se não levarmos em conta esse problema, interromper a atividade produtiva não vai ser suficiente”, avisou Gianni Reza.

Segundo o mesmo, o exemplo chinês deve ser seguido e isolar os que não podem ficar em quarentena em casa, talvez ao requisitar “hotéis ou quartéis”.

O responsável considera que 10% dos contágios se devem ao contacto com pessoas assintomáticas ou que estão na fase que antecede o aparecimento de sintomas. Daí o interesse em “testar todos aqueles que tiveram contacto com uma pessoa positiva”.

A partir de quarta-feira, a Itália vai interromper a atividade de produção que não seja essencial para o fornecimento de bens essenciais à população.

“É inegável que nas fábricas a distância de segurança é difícil de observar e o contágio pode também ocorrer nos meios de transporte da viagem casa-trabalho”, concluiu, apoiando as medidas tomadas pelo Governo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 6.077 mortos. Segundo as autoridades italianas, 7.432 dos infetados já estão curados.

