A agência publicou uma cópia do seu "chenasnameh" (equivalente a um caderno de família) e do seu documento de identidade, indicando, um e outro, uma data de nascimento que remete ao século XIX, 28 de fevereiro de 1882, o que significa que Soufi nasceu no mesmo ano em que o presidente americano Franklin D. Roosevelt, que morreu em 1945.

Segundo os seus documentos, Soufi morreu com uma idade muito mais avançada do que a que tem agora a japonesa Kane Tanaka, nascida em 2 de janeiro de 1903 (117 anos), e que é considerada a "decana" da Humanidade.