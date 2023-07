Em comunicado, o ISEP esclarece hoje que no âmbito do projeto GEnoPsySEn os investigadores estão a desenvolver dispositivos descartáveis capazes de detetar “de forma rápida e sensível” variações genéticas que estão associadas a alterações na resposta a fármacos usados no sistema nervoso central.

Os dispositivos visam melhorar a resposta à terapêutica e minimizar reações adversas, podendo ter aplicações em diversas doenças do sistema nervoso central, como a depressão, esquizofrenia e epilepsia.

“Os fármacos que são utilizados no tratamento de doenças como a depressão, esquizofrenia e epilepsia são prescritos com base nas características do quadro clínico, orientações terapêuticas e na experiencia dos clínicos”, observa o instituto, lembrando, no entanto, que “uma proporção significativa de pacientes não responde adequadamente à terapêutica”.

Citada no comunicado, a investigadora Fátima Barroso, do ISEP, afirma que as variações genéticas podem influenciar a resposta à terapêutica, pelo que a sua avaliação “pode ajudar a otimizar o tratamento destas afeções”.

“Ao desenvolver estes dispositivos com vista a, de uma forma rápida e no local da consulta, poder avaliar os polimorfismos genéticos que influenciam a resposta à terapêutica, em associação com outras variáveis clínicas, possibilita o ajuste da terapêutica, e a prática de uma medicina personalizada”, acrescenta.

Coordenado pelos investigadores do ISEP, o projeto é financiado em 75 mil euros pelo programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (CYTED).

O projeto, que decorre nos próximos quatro anos, envolve investigadores de países como a Argentina, Brasil, Espanha, Colômbia, México, Paraguai, Uruguai e Portugal.