“De facto, a existência de erros no processo de codificação, como a ausência de notas de alta e relatórios de operatório, não permitem o acesso correto ao diagnóstico do paciente”, explica Alberto Freitas, coordenador do estudo, docente da FMUP e investigador do CINTESIS.

Neste estudo, os investigadores apresentam também um conjunto de soluções para melhorar a qualidade dos registos de saúde. Passar a utilizar padrões mais concisos e promover auditorias externas, são apenas algumas das medidas apontadas para a melhoria da atividade de codificação e da prestação de cuidados. Por outro lado, a equipa de investigadores refere que deve haver uma maior consciencialização por parte dos profissionais de saúde para a importância destes registos.