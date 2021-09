As três iniciativas a serem realizadas, a Conferência Regional dos Açores, Conferência Regional da Madeira e o Simpósio Científico, terão temas distintos, mas radicados no pilar da melhoria de cuidados de saúde, e da prática farmacêutica, em Portugal.

Iniciando as comemorações com a Conferência Regional dos Açores, a 23 de setembro de 2021, a SRSRA, em colaboração com a Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Farmacêuticos, elaborou um programa centrado na ação dos farmacêuticos na promoção da saúde e prevenção da doença a nível regional, promovendo uma reflexão sobre as formas de potenciar e relevar as responsabilidades e contributo do farmacêutico para a construção de um paradigma promotor de saúde, em particular a nível das comunidades onde o farmacêutico se insere.

Seguindo-se a Conferência Regional da Madeira, a 30 de setembro de 2021, um evento organizado conjuntamente com a Delegação Regional da Madeira, com uma tónica na participação dos farmacêuticos na melhoria dos cuidados de saúde, pretendendo reforçar a necessidade do envolvimento dos mesmos na recuperação do sistema de saúde e em momentos-chave de decisões em saúde no futuro.

O culminar das comemorações será o Simpósio Científico, a 9 de outubro de 2021, subordinado ao tema “Lições de uma pandemia para o futuro do sistema de saúde e da sociedade”, uma iniciativa com um intuito simultaneamente retrospetivo e prospetivo, tendo como primordial propósito realizar uma reflexão cuidada sobre os desafios da saúde global nas décadas vindouras, bem como fomentar a discussão sobre a integração de farmacêuticos nas equipas multidisciplinares de acompanhamento à população, como parte da solução.

Sobre as comemorações do Dia do Farmacêutico promovidas pela SRSRA, Luís Lourenço, Presidente da Direção, destaca que “o Dia Nacional do Farmacêutico, além de ser um dia para celebrar a profissão farmacêutica, destaca-se por ser uma das principais ocasiões nos quais nós, farmacêuticos, renovamos o compromisso para com a sociedade, em prol da ciência e prática farmacêutica, da saúde dos portugueses e do interesse público. Pretendemos, portanto, que as comemorações do Dia do Farmacêutico sejam abrangentes e envolventes de todos os colegas, demais profissionais de saúde e cidadãos. Na SRSRA queremos promover momentos de reflexão e discussão aberta para que possamos co-construir o presente e futuro da profissão. Momentos fundamentados nos interesses dos cidadãos, e em particular dos doentes, na intercolaboração profissional e na cooperação positiva com os decisores políticos”.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) é a associação pública que abrange e representa os farmacêuticos que exercem a profissão farmacêutica ou praticam atos próprios desta profissão em território nacional. Representando mais de 15.000 farmacêuticos nas mais diversas áreas profissionais e assumindo, ainda, um compromisso com diversas atividades, iniciativas e projetos destinados a vários grupos populacionais.