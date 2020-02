"Na sequência de ter sido detetada a presença de mercúrio ter sido detetada a presença de mercúrio na loção corporal Lait AHA-2 da marca Fair & White (barcode 87791700546), o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de todas as unidades do referido produto cosmético", informa a autoridade de saúde em comunicado.

Num a outra nota à parte, o Infarmed informou ainda que o sabonete "Savon Gommant Exfoliating soap", da mesma marca, também tinha recebido ordem de suspensão de comercialização pelo mesmo motivo.

O mercúrio é um ingrediente proibido em produtos cosméticos, de acordo com a entrada "221 do Anexo II do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, de 30 de novembro", frisa o Infarmed.

As entidades que disponham destes produtos não os podem disponibilizar, devendo proceder à sua devolução, reforça aquela autoridade na nota.

Os consumidores que possuam estes produtos também não os devem utilizar, lê-se ainda no documento. Para obter informações adicionais, os utilizadores devem contactar a empresa Diamantino Viegas, Lda.