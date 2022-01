Na segunda-feira, a incidência acumulada foi de 232,4 novas infeções por 100 mil habitantes em sete dias e na semana anterior tinha sido de 215,6 novos contágios.

As autoridades de saúde relataram 30.561 novas infeções nas últimas 24 horas e 356 mortes pela covid-19. Há uma semana, o país tinha registado 21.080 novos contágios e 372 óbitos, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI).

O número de casos ativos é de cerca de 593.900, segundo o RKI.

O relatório diário do RKI divulgado na segunda-feira indicou que a taxa acumulada de internamentos em sete dias é de 3,07 por 100.000 habitantes e a ocupação nos cuidados intensivos de pacientes com covid-19 é de 17,4% das camas disponíveis para a população adulta.

Na Alemanha, 74,2% da população (61,7 milhões de pessoas) já foram vacinadas, 71,2% (59,2 milhões) com as duas doses da vacina contra a covid-19, enquanto 38,9% (32,3 milhões) recebeu a dose de reforço.