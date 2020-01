O investigador sublinha que foi precisamente ao nível deste mecanismo que os investigadores identificaram agora uma nova forma de as células regularem esta translocação para a membrana, a qual envolve a modificação bioquímica de uma proteína reguladora da translocação.

“Esta modificação depende da presença da enzima WNK1 cujos efeitos em células cancerígenas é uma linha de investigação que tem vindo a ser seguida pela nossa equipa”, refere Peter Jordan.

Para o investigador, os resultados deste estudo “aumentam o conhecimento sobre os mecanismos utilizados por células cancerígenas para assegurarem o seu fornecimento de glicose e poderão levar ao desenvolvimento de terapias dirigidas com maior precisão contra células malignas”.

Os resultados obtidos neste trabalho, que contou com a participação de investigadores do Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI), do CEDOC – Chronic Diseases Research Centre e do Center for Cooperative Research in Biosciences, foram publicados na versão online da revista internacional “Archives in Biochemistry and Biophysics”.