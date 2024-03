Com a aproximação do Dia do Pai, a gigante tecnológica apresenta variadas ideias para tornar esta ocasião mais especial.

O HUAWEI Watch GT 4 edição especial Dia do Pai, o mais recente smartwatch da marca, o HUAWEI Watch GT 3 e os HUAWEI FreeBuds 5i são as sugestões da marca para surpreender os pais que não prescindem de um bom gadget no dia a dia. "Numa altura em que a tecnologia está em constante evolução e molda a forma como vivemos, estes dispositivos são uma ótima opção para oferecer. Além de permitirem demonstrar afeto em momentos especiais, também contribuem para um quotidiano mais prático e funcional num mundo cada vez mais digital. Seja um smartwatch, que tem a função de assistente pessoal, ou uns auriculares sem fios, para ouvir música e atender chamadas em qualquer lugar e situação, estas propostas vão deixar os pais mais aficionados por tecnologia rendidos", explica a marca em comunicado. O HUAWEI Watch GT 4 é um smartwatch que combina o melhor dos dois mundos: moda e tecnologia. A versão 46mm deste smartwatch, que lembra os relógios tradicionais, possui um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas e funciona como um assistente pessoal. Destaca-se pela monitorização de indicadores de saúde e bem-estar, como ritmo cardíaco e sono, através da mais recente tecnologia TruSleep 3.0, e pelo sistema de navegação por satélite (GNSS) melhorado, graças ao TruSeen 5.5+. Dispõe ainda das funcionalidades de mensagens rápidas, chamadas Bluetooth, reprodução de música e gestão de agenda. É compatível com iOS e Android e a bateria tem uma autonomia de até duas semanas. Este é o dispositivo ideal para o Pai que não quer perder uma notificação, que não deixa uma mensagem por responder, que precisa de ter sempre a agenda à mão e que alterna constantemente entre modo profissional e modo pessoal.