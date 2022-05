Huawei lança o Watch GT 3 Pro, que na verdade são dois relógios que querem ser amigos da saúde

A Huawei apresentou hoje à Europa, em Milão, o último modelo da prestigiada linha Huawei Watch GT Series: o Huawei Watch GT 3 Pro, que está disponível nas edições titânio – 46mm – e cerâmica – 43mm. Este relógio inteligente surge com um novo design de interface, materiais de primeira qualidade, um grande ecrã ultra claro e uma vasta gama de mostradores.

Com um novo modo de treino profissional de mergulho livre, além de mais de 100 outros de desporto, este relógio está preparado para proporcionar uma experiência de treino à medida de cada um.

Mo Farah, medalhista olímpico de ouro e embaixador dos wearables da Huawei, sublinha que "como atleta profissional, a tecnologia é essencial para o meu programa de treino. O novo Huawei Watch GT3 Pro é o dispositivo perfeito para mim, pois dá-me todas as ferramentas de monitorização de que preciso para acompanhar com precisão as minhas corridas, mas também me dá uma visão do meu sono, frequência cardíaca e atividade diária. Estou ansioso por poder utilizá-lo nas minhas próximas corridas este ano''.

Os planos de corrida inteligentes personalizados de acordo com as necessidades e preparação física de cada um e o posicionamento GPS que utiliza cinco sistemas de banda dupla para uma localização geográfica mais exata são outros dois grandes benefícios disponíveis para todo o tipo de desportistas, principalmente para aqueles que gostam de correr.

Huawei Watch GT 3 Pro, versão titânio

Entre os mais de 100 modos de treino disponíveis, encontramos a funcionalidade de planeamento inteligente de corrida, que permite criar um plano de corrida personalizado baseado no histórico físico e de corrida de um indivíduo e também nos seus objetivos para o futuro. Avalia dados como o ritmo, a frequência cardíaca, a distância, entre outros, com vista a oferecer conselhos profissionais; e sincroniza estes dados com outros dispositivos compatíveis e mais de 60 aplicações de treino de todo o mundo fazendo deste o companheiro perfeito para treinar.

Uma das principais funções de um relógio inteligente é a monitorização da saúde de quem o utiliza, e o Huawei Watch GT 3 Pro continua a refletir a preocupação da marca com a preparação física dos seus utilizadores, integrando a tecnologia Huawei TruSeen™ 5.0+, para uma monitorização mais precisa da frequência cardíaca e do SpO2, permitindo-lhe acompanhar estes dois indicadores a qualquer hora do dia. Além destes dois parâmetros, o Huawei Watch GT 3 Pro conta ainda com a monitorização contínua dos níveis de stress, sono e temperatura da pele.

Huawei Watch GT 3 Pro, versão cerâmica

Estética e tecnologia

O design do Huawei Watch GT 3 Pro, versão titânio, combina o conceito de futurismo do século XIX com a modernidade de vanguarda, implementando uma nova estética sobre a sua edição anterior. Está equipado com um ecrã a cores de alta definição de 1,43 polegadas, apresentando um mostrador maior e uma resolução de alta definição de 466 x 466 para oferecer ainda mais luminosidade na leitura de dados.

A caixa resistente de titânio foi concebida para resistir ao tempo e foi polida por artesãos para um acabamento tridimensional. O mostrador é feito de vidro de safira, material tão sólido quanto o diamante, para que o utilizador possa sentir as mais ligeiras alterações na temperatura do corpo.

O Huawei Watch GT 3 Pro, versão cerâmica, inspira-se no encontro das influências orientais e ocidentais e foi concebido para ser um equilíbrio entre a tecnologia e a arte. Esta fusão do Oriente e do Ocidente resulta num design verdadeiramente elegante, com a simplicidade da cerâmica a complementar o metal.

Também tem um ecrã em vidro de safira, o que torna este relógio numa peça altamente resistente a arranhões e estilhaços. O vidro de safira também se apresenta no sensor da cobertura traseira de cerâmica, para uma melhor penetração da luz e uma monitorização mais precisa do ritmo cardíaco, com materiais que respeitam a pele e que permitem a deteção automática de qualquer mudança de temperatura.

O Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm chega às lojas a 19 de maio. No caso da versão 43 mm, o Huawei Watch GT 3 Pro 43mm estará disponível para entrega nas lojas a partir de 19 de junho.

Os preços começam nos 399,99 euros e podem ir até aos 610,99 euros.