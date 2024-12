Como um relógio tradicional

À primeira vista ninguém diz que o novo FW44 é um relógio inteligente. E esse foi exatamente o objetivo da Maxcom: criar uma peça de joalheria capaz de oferecer aquele look elegante e intemporal dos tradicionais relógios, mas com os benefícios que a tecnologia oferece.

Equipado com um ecrã tátil AMOLED de 1,2 polegadas, assegura cores ricas e total nitidez nos mais distintos ambientes. O modo AOD (Always On Display) permite que a hora seja apresentada num ecrã escurecido, tornando-o perfeito para ser utilizado como um relógio tradicional.

Atenção aos pormenores

Desde a bracelete, à fina e elegante estrutura do mostrador, passando pelos materiais utilizados, o FW44 foi criado com pormenores únicos e exclusivos, a pensar nas mulheres que valorizam os pequenos detalhes.

Com mais de 100 mostradores disponíveis, este modelo poderá ser totalmente personalizado para se ajustar aos mais distintos estilos e ambientes – desde mostradores mais desportivos, aos mais clássicos – coloridos ou monocromáticos, analógicos ou digitais.

Sempre em contacto

À margem das tradicionais notificações de mensagens, apps e redes sociais, com este relógio poderá atender a chamadas diretamente no relógio. Ou seja, mesmo nos dias mais atarefados e stressantes, poderá manter-se em contacto com quem lhe é mais próximo ou com os colegas sem ter de pegar no telemóvel.

FW44 O FW44 está disponível em duas versões: Silver e Gold créditos: Divulgação

Guru do bem-estar

O FW44 ajuda-a a cuidar do seu bem-estar, mantendo-a ativa diariamente. Para além disto, analisa a qualidade do sono, sugere exercícios de respiração, mede o stress e o humor e lembra-a da importância de se manter hidratada. Pode ainda medir continuamente a frequência cardíaca e a pressão arterial, e registar todos os resultados numa aplicação dedicada. Os calendários menstruais e de gravidez incorporados facilitam o quotidiano das mulheres.

Para estilos de vida ativos

Embora pareça uma joia, o FW44 é também um ótimo assistente de fitness. Conta as calorias queimadas, os passos, a distância percorrida e monitoriza parâmetros para mais de 70 modalidades desportivas. Isto ajuda-a acompanhar o seu progresso e a atingir os seus objetivos.

Eficiente e prático

Com uma bateria eficiente, pode utilizá-lo tranquilamente até sete dias (sem AOD ativa). O FW44 também permite o controlo remoto da câmara do seu telemóvel e fornece previsões meteorológicas, tornando a vida diária ainda mais agradável.

O FW44, nas versões Silver e Gold, está à venda por um preço recomendado de 89,99 euros