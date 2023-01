"Focado em apostar na melhoria da precisão e segurança das cirurgias ao crânio e coluna, o Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. (CHLO) adquiriu um equipamento de imagem 3D, intraoperatório, integrado com o sistema de navegação, ambos de última geração. O Hospital Egas Moniz é o primeiro hospital público do distrito de Lisboa a investir neste sistema que permite operar com maior rigor e qualidade", informa o CHLO em comunicado.

"Esta é uma tecnologia de navegação que permite obter imagens 3D em tempo real e em vários planos. Permite reduzir a exposição à radiação do doente e profissionais, contribuindo também para o aumento da segurança", lê-se na nota.

"Ao permitir a aquisição de imagem clara e precisa durante os procedimentos, enriquece a informação de que o cirurgião dispõe a cada momento da cirurgia. Facultando uma visão maximizada e melhorada da anatomia local, mesmo em casos mais complexos, como de grandes deformidades da coluna vertebral, possibilita maior rigor, rapidez e segurança e aumenta a precisão na colocação de parafusos e implantes", refere.

"Diminui as complicações tanto relativamente à coluna (primeiros procedimentos ou de revisão) como ao crânio (epilepsia ou doença de Parkinson), culminando na diminuição dos tempos de internamento e custos associados à cirurgia e no aumento da eficiência do hospital no que diz respeito à gestão de recursos", acrescenta.

"Através desta aposta, o CHLO é, no setor público, o pioneiro no seu distrito no que diz respeito a esta tecnologia inovadora para o tratamento de doenças da coluna vertebral e do crânio. Contribui, assim, para uma melhoria significativa destes procedimentos neste hospital, dando aos seus doentes uma maior segurança durante a realização dos mesmos", conclui.

Veja ainda: 10 formas constrangedoras de ir parar ao hospital