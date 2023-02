“Um dos grandes problemas do Serviço Regional de Saúde é a questão dos recursos humanos. Está a haver um esforço. Ainda hoje está a ser iniciado um procedimento para a contratação de mais dois imagiologistas para este hospital”, afirmou o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses, à margem de uma visita ao serviço de imagiologia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT).

Há quatro semanas que o serviço conta com três novos equipamentos para realização de raio-x, ecografia e tomografia computorizada (TAC), num investimento de cerca de um milhão de euros, comparticipado pelo PRR.

Segundo a diretora do serviço, Ana Ribeiro, os novos equipamentos trazem “mais rapidez na resolução dos exames, a diminuição da lista de espera” e maior qualidade, porque são “equipamentos de última geração”, com melhor definição e digitalização.

O novo equipamento de TAC vai também permitir realizar novos exames na área da cardiologia.

“Não fazíamos, porque o aparelho que tínhamos não reunia as condições. Este reúne. Estamos a fazer a preparação das pessoas, para que esses exames passem a ser efetuados aqui”, adiantou a médica.

O serviço de imagiologia do HESIT conta atualmente apenas com dois médicos e, apesar de estar prevista a abertura de concurso para mais dois, Ana Ribeiro admitiu que há uma “carência muito grande” de médicos radiologistas em Portugal.

O secretário regional da Saúde, do executivo PSD/CDS-PP/PPM, reconheceu que a lista de espera neste serviço tinha “algum significado”, mas disse que estão reunidas condições para que possa ser reduzida.

“Nestas quatro semanas destes novos equipamentos, já se recuperou de uma forma muito significativa as listas de espera e com este ritmo contamos que as listas de espera tenham cada vez menos impacto na saúde das pessoas”, apontou.

Para além dos equipamentos já instalados, está previsto “um ‘upgrade’ no equipamento de ressonância magnética, que custará perto de um milhão de euros”, também com recurso a fundos do PRR.

“No total, já estão investidos, ainda antes do 'upgrade' da ressonância magnética, mais de 2,5 milhões de euros só neste hospital, no âmbito da digitalização da saúde, aproveitando os recursos do PRR”, salientou o governante, referindo-se também aos investimentos realizados na desmaterialização de exames nos serviços de cardiologia e pneumologia.

As novas instalações do hospital da ilha Terceira foram inauguradas em 2012, por um executivo do PS, mas Clélio Meneses disse que nem todos os equipamentos foram modernizados, na altura.

“Estamos aqui perante um hospital que é tido por um hospital novo, mas estes equipamentos eram do hospital antigo. Nalguns casos, são equipamentos que estão descontinuados, que nem sequer há possibilidade de peças para corrigir algumas patologias dos equipamentos”, vincou.

O titular da pasta da Saúde disse ainda que a aquisição dos novos equipamentos permitirá ter “ganhos financeiros”, porque evitará deslocações e recurso a convenções devido a avarias.

O executivo açoriano prevê investir cerca de 30 milhões de euros do PRR na área da Saúde, em equipamentos, na interoperabilidade do sistema e no portal do utente.