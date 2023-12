Em nota enviada à agência Lusa, a administração do CHUC salienta que “a alta prevalência de episódios de serviços de urgência inadequados diminui a satisfação do doente e reduz a qualidade do atendimento com tempos de espera e diagnósticos ou tratamentos tardios, e afeta negativamente os profissionais de saúde”.

“Apesar de o CHUC ter divulgado alternativas ao Serviço de Urgência, nomeadamente informação sobre o local e horário dos Centros de Saúde da região, verificou-se um aumento de doentes triados de menor gravidade”, situações que seriam mais bem atendidas — “qualidade e celeridade, em outros pontos da rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, lê-se no comunicado.

Aquela estrutura hospital frisou que, “como esperado, entre os dias 23 e 26 de dezembro, verificou-se uma elevada afluência de doentes aos Serviços de Urgência do CHUC”, com 1.916 admissões de adultos e 929 no Hospital Pediátrico.

O conselho de administração realça que a capacidade de resposta se “deve ao desempenho e dedicação inexcedíveis dos seus profissionais de saúde e da colaboração das restantes unidades hospitalares”, mesmo com os hospitais de Coimbra a suportar o encerramento dos serviços de urgências de vários hospitais periféricos.

Prevendo aumento de afluência, que é novamente esperado no próximo fim de semana prolongado, o CHUC tomou um conjunto de medidas adicionais de contingência, que passam, entre outras, pela articulação com unidades de saúde primários para disponibilização de consulta aberta nas regiões do Baixo Mondego e do Pinhal Interior Norte, incluindo a cidade de Coimbra.

No pacote de medidas, consta também a articulação com hospitais distritais para referenciação e retorno de doentes, reforço dos transportes de doentes, para retorno a outros hospitais e domicílios, e aumento do número de camas para doentes agudos.

Por outro lado, o CHUC pretende garantir, em conjunto com a Equipa de Gestão de Altas (EGA) e Equipa Coordenadora Regional (ECR), um encaminhamento de doentes mais céleres para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).