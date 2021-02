O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que integra os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja lança na terça-feira um “hospital virtual” que consiste numa aplicação para telemóvel (app), a “MyCHBV”.

A aplicação pode ser descarregada na “Play Store” para Smartphones com Sistema Android e na “Apple Store” para Iphones, ou ainda através da leitura de um “QR Code” disponível em cartões distribuídos nos vários balcões de atendimento.

De acordo com uma nota de imprensa daquele Centro Hospitalar, passa a ser possível, através da aplicação, ter acesso à agenda de consultas e exames, ou pedir o seu reagendamento.

Outras funcionalidades são o acesso ao “histórico” de episódios nos hospitais que integram o CHBV e a consulta de taxas moderadoras, a partir do telemóvel, bem como o acesso às listas de espera.

Na interação com o hospital podem também ser registadas reclamações e elogios e a app contém ainda uma plataforma de informação para promover estilos de vidas saudáveis.

A aplicação é parte integrante do projeto “Zona +”, financiado por fundos europeus que pretende melhorar a relação entre o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, os seus utentes e a comunidade, “apostando nas novas tecnologias de comunicação para reorganizar procedimentos, simplificando-os e, sempre que possível, evitar deslocações ao hospital”.

No âmbito do Projeto Zona + foram já instalados quiosques interativos nos hospitais, que permitem a efetivação de consultas, sem necessidade de atendimento presencial.

Foi também criado o espaço “Zona +”, no hall do Hospital de Aveiro, e a figura do gestor do utente que “faz um atendimento transversal”, resolvendo várias questões num mesmo local, com atendimento por um só funcionário.