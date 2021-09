As pessoas que não tenham estado em zonas de médio ou alto risco na China ou em Macau podem entrar na cidade, num limite máximo de dois mil viajantes por dia, e a apresentação de um teste à covid-19 negativo, disse Carrie Lam, em conferência de imprensa.

Além disso, o número de residentes de Macau e da China que podem entrar na cidade, sem quarentena, através do porto de Shenzhen e da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é de mil visitantes por dia, sendo também necessário apresentar um teste à covid-19 negativo, acrescentou.

Hong Kong suspendeu as viagens sem quarentena no início de agosto e impôs um período de quarentena obrigatória de sete ou 14 dias, dependendo do estado de vacinação do viajante.

A China e as duas regiões administrativas especiais mantêm medidas de prevenção da covid-19 rigorosas, com as fronteiras fechadas aos turistas estrangeiros e quarentenas obrigatórias.

Atualmente, residentes que regressem a Macau e nos 14 dias anteriores tenham estado em Hong Kong são obrigados a realizar uma quarentena obrigatória de 14 dias, em hotel.

Até à data, 280.322 pessoas receberam as duas doses necessárias da vacina covid-19. Macau tem mais de 680 mil habitantes.

Desde o início da pandemia da covid-19, Macau registou 63 casos da doença, incluindo 58 em pessoas provenientes do estrangeiro e cinco relacionados com estes casos “importados”.

Com cerca de 7,5 milhões de habitantes, Hong Kong registou 214 óbitos causadas pela covid-19, desde o início da pandemia. A covid-19 provocou pelo menos 4.565.622 mortes em todo o mundo, entre mais de 220,65 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.810 pessoas e foram contabilizados 1.047.710 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.