O que pode causar Hiperplasia Benigna da Próstata?

A próstata é uma glândula localizada à volta da uretra, logo à saída da bexiga. Ao crescimento desta glândula chamamos hiperplasia e pode ser causada devido a vários fatores como por exemplo a idade, fatores hormonais e fatores genéticos (história familiar e etnia). Com o passar do tempo, o fluxo de urina pode ficar obstruído. Como resultado, os músculos da bexiga tornam-se mais grossos e fortes para poderem empurrar a urina para fora. No entanto, quando um individuo com hiperplasia benigna da próstata urina, a bexiga pode não esvaziar por completo.

Quais os sintomas mais comuns da Hiperplasia Benigna da Próstata?

A hiperplasia benigna da próstata causa sintomas do aparelho urinário baixo como hesitação (demorar mais tempo a iniciar a micção), jato fraco e intermitente, sensação de esvaziamento incompleto, aumento da frequência das micções e também imperiosidade miccional (vontade súbita de urinar, difícil de controlar que pode originar incontinência).

Manifesta-se com mais regularidade a partir de alguma idade?

O aumento do volume da glândula pode dar-se no inicio da idade adulta e aumenta com a idade, atingindo cerca de 70% dos homens com mais de 65 anos, 80% entre os 70 e os 80 anos e praticamente todos os homens com mais de 90 anos.

De que forma é que esta doença afeta a vida do homem?

Os sintomas urinários limitam a vida do dia-a-dia, não só pelo tempo que demora a urinar, como pela frequência e sobretudo pela imprevisibilidade dos sintomas. Um sintoma que tem muito impacto na qualidade de vida é a nocturia (acordar de noite para urinar) que impossibilita um sono reparador e tendo muito impacto na vida pessoal, profissional, social e relacional do homem. Para além disso a retenção urinária está associada a uma grande desconforto e dor, sendo necessário a algaliação para alívio dos sintomas.

Qual é o risco do seu impacto emocional?

Os sintomas urinários causam insegurança com impacto em vários domínios da vida do homem tendo repercussões também a nível emocional.

A que tipo de sinais devem os homens estar atentos? E a partir de que idades?

Os homens devem estar atentos aos sintomas urinários nomeadamente quando notam maior dificuldade no fluxo de urina.

Quais são os tratamentos disponíveis?

Existem várias possibilidades terapêuticas. Existem medicamentos para relaxar a musculatura da próstata e facilitar a micção, outros que impedem o aumento do volume da próstata e outros que melhoram os sintomas urinários atuando em vários níveis incluindo a bexiga. Recentemente foram lançados no mercado associações destes medicamentos. Quando o tratamento farmacológico não é suficiente, existem várias técnicas cirúrgicas, quase todas minimamente invasivas que permitem retirar parte da próstata para desobstruir a via urinária.

A Hiperplasia Benigna da Próstata, se não tratada, pode avançar para complicações mais graves?

Sim, embora a hiperplasia benigna da próstata não seja causa de cancro da próstata pode estar associada a outras patologias como cálculos vesicais, infeções urinárias de repetição e, em casos extremos de doentes com retenção urinária crónica, insuficiência renal.

Os esclarecimentos são de Miguel Silva Ramos, médico urologista do Centro Hospitalar do Porto.