Globalmente, pelo menos, mil milhões de pessoas vivem com deficiência visual que poderia ter sido evitada, ou que ainda não foi tratada. Porque é que tal acontece?

Há demasiadas pessoas com deficiência visual que não procuram ajuda médica atempadamente. Em causa está o facto de, nem sempre, o acesso aos cuidados de saúde ser o desejável, mas também o desconhecimento. Muitas pessoas acabam por se limitar a comprar óculos graduados que ajudam a melhorar a visão e que dão a sensação de uma boa saúde ocular, perdendo a oportunidade do diagnóstico precoce de possíveis doenças oculares.

E como está a saúde ocular dos portugueses?

No caso dos portugueses em particular, podemos afirmar que estes se preocupam com a saúde dos seus olhos. Porém, muitos não cumprem as avaliações recomendadas pelo médico oftalmologista, acabando por negligenciar a sua saúde ocular sem se aperceberem disso. É importante alertar a população para a importância de não adiar a ida a consultas com o seu médico oftalmologista e integrá-las na sua vida, tal como acontece com as consultas de rotina com o seu médico de família. Existem doenças da visão que não apresentam sintomas nas fases iniciais e que, por essa razão, não são fáceis de diagnosticar. O único profissional com o conhecimento adequado para detetar, prevenir e tratar as doenças oftalmológicas, é o médico oftalmologista.

Quais são as doenças oculares que mais estão a ameaçar a saúde da visão dos portugueses?

Podemos enumerar várias doenças de acordo com a fase da vida do indivíduo. Começando pela infância, podemos referir a ambliopia, vulgarmente conhecida como “olho preguiçoso”. É uma patologia que ocorre quando, por exemplo, a necessidade do uso de óculos não é diagnosticada atempadamente.

A partir dos 40 anos, as doenças mais comuns são o glaucoma e a retinopatia diabética, duas das principais causas de cegueira evitável (quando diagnosticada e tratada precocemente).

A partir dos 60 anos, é importante estar atento aos sinais e sintomas da Degenerescência Macular da Idade (DMI) e das cataratas. Ambas as doenças estão associadas à idade e podem levar à cegueira no seu estadio avançado.

Ana Magriço, médica oftalmologista e secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia

De forma geral, a que sinais devemos estar atentos? E qual é o momento certo para ir a uma consulta de oftalmologia?

A ida ao médico oftalmologista deve fazer parte dos hábitos dos portugueses. O ideal é ter uma consulta por ano, que depois pode variar consoante a avaliação clínica. É importante alertar a população para a importância de não desvalorizar os sinais e sintomas de falta de visão, bem como consultar um médico oftalmologista periodicamente, mesmo sem apresentar qualquer sinal ou sintoma. Nos casos de alterações da visão, esta consulta de oftalmologia deve ser o mais célere possível para receber orientação, diagnóstico e o tratamento adequado para cuidar dos seus olhos.

Alguns dos sinais a que devemos estar atentos são:

Ter uma visão desfocada, quer ao longe quer ao perto; Ter uma perda mais ou menos súbita de visão; Ter uma visão dupla (diploplia), ou seja, quando as pessoas olham para um objeto e veem dois; Ter uma sensação de intolerância à luz (fotofobia); Ver manchas ou pontos no seu campo de visão; Sensação de olhos irritados; Dores de cabeça frequentes; Alteração frequente da graduação dos óculos (a graduação costuma ser estável num período de dois ou três anos, quando tal não acontece é importante ser avaliado por um médico oftalmologista para ver o que se passa); Aparecimento súbito ou progressivo dos olhos tortos; Dor ocular.

Quais são os conselhos que pode partilhar para ajudar a população a prevenir as principais doenças oculares?

Existem alguns cuidados que podemos adotar para manter uma boa saúde visual e prevenir o agravamento ou desenvolvimento de doenças, tais como:

Dormir no mínimo oito horas por dia – o sono e o cansaço influenciam quer o nosso corpo, quer os nossos olhos. Dormir menos horas do que as necessárias pode causar vermelhidão, vista cansada e inchaços. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas – As bebidas alcoólicas produzem resíduos tóxicos que favorecem o envelhecimento precoce das células oculares. Além disso, o álcool causa desidratação, afetando também os olhos. Ter uma alimentação rica em vegetais e frutas – A ingestão de vegetais verdes escuros é indicada, uma vez que estes fornecem vitaminas benéficas para a retina. Proteger os olhos da radiação UV – É importante utilizar óculos com 100% de proteção UV para prevenir o envelhecimento precoce das células da retina e diminuir o risco de desenvolvimento de doenças degenerativas da retina, bem como prevenir cataratas e tumores palpebrais e oculares. Usar colírios lubrificantes, comummente designados por “lágrimas artificiais” – A hidratação dos nossos olhos é fundamental para evitar irritação, ardor e vermelhidão ocular. Se precisar de óculos graduados, deve usá-los como indicado pelo médico oftalmologista – As pessoas devem usar corretamente os óculos graduados para prevenir sintomas oculares, como dores de cabeça e irritação ocular, e melhorar a qualidade da visão e da vida. Ir regularmente às consultas de oftalmologia – O médico oftalmologista irá avaliar a qualidade da visão e a saúde ocular, além de atualizar os óculos, quando necessário. Fazem parte da avaliação a observação cuidada de todas as estruturas oculares, como a córnea, o cristalino, a retina, o nervo óptico e a avaliação da pressão intraocular.

5. Como surgiu a campanha #AdoroOsMeusOlhos? E quais os seus objetivos?

A campanha #AdoroOsMeusOlhos surgiu em parceria com a iniciativa internacional “Love Your Eyes” e tem como principais objetivos dar a conhecer melhor algumas das doenças oftalmológicas mais frequentes, empoderar a sociedade civil a ser mais interventiva e ajudar a mudar o paradigma das doenças oculares e visuais em Portugal.

Esta campanha vai viver no site www.adoroosmeusolhos.pt, no qual os portugueses podem ter acesso a depoimentos de médicos oftalmologistas e notícias de imprensa sobre várias doenças oftalmológicas. A principal mensagem que a SPO pretende passar com esta campanha é que a saúde dos nossos olhos deve ser uma prioridade. Para manter uma boa saúde ocular é fundamental ir às consultas de oftalmologia com regularidade.

Diagnosticar e tratar atempadamente é o primeiro passo para ter mais qualidade de vida, retardar ou impedir a progressão de doenças e, em última instância, evitar a cegueira.