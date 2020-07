Desde o início da pandemia, foram detetados apenas casos isolados de bebés infetados com coronavírus.

Investigadores analisaram os dados de 31 mulheres internadas devido por causa do SARS-CoV-2 e detetaram a presença do vírus na placenta, cordão umbilical, vagina e leite materno.

Identificaram também os anticorpos específicos da COVID-19 nos cordões umbilicais de várias mulheres, assim como em amostras de leite.

Claudio Fenizia, da Universidade de Milão e autor principal do estudo, declarou que os resultados são "provas sólidas" que "sugerem em grande medida" que a transmissão no útero é possível, embora seja "muito cedo para avaliar o risco e as possíveis consequências".

Nenhum dos bebés nascidos durante o período do estudo apresentou um resultado positivo para a infeção que causa a COVID-19, afirmou o investigador.