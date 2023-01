"Foi hoje publicado o despacho do Ministério da Saúde que constitui o Grupo de Trabalho que irá proceder a uma análise técnica com vista à decisão sobre a localização do futuro Hospital do Oeste e respetivo perfil funcional, bem como a calendarização, o modo de operacionalização e de financiamento da sua construção, desde a fase da preparação e lançamento de concurso até à edificação e equipamento do novo hospital", informa o Ministério da Saúde em comunicado.

"O Ministério da Saúde reforça assim o compromisso de valorização do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente com o investimento em melhores equipamentos e melhores infraestruturas para responder às novas realidades e exigências de Saúde", acrescenta a nota.

O Grupo de Trabalho é composto por Ana Jorge, médica pediatra, que coordenará, por Marta Ferreira, em representação do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, e por Rita Moreira, em representação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS). Integram ainda o Grupo de Trabalho, Sofia Coutinho, em representação da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Laura Silveira, em representação da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Elsa Baião, em representação da Centro Hospitalar do Oeste (CHO), e Paulo Simões, em representação da Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM).

"Os elementos do Grupo de Trabalho deverão promover uma análise complementar e multidisciplinar da informação e dos dados existentes, nomeadamente do estudo técnico solicitado pela Oeste CIM à Nova IMS – Nova Information Management School, cujos resultados foram apresentados em 21 de novembro de 2022", refere o comunicado.

O Grupo de Trabalho deverá apresentar uma proposta integrada até ao dia 31 de março de 2023, extinguindo-se após esta apresentação. O mesmo despacho determina ainda que o grupo pode proceder à consulta ou participação e audição de outras entidades, públicas e privadas, bem como de personalidades de reconhecido mérito, cujo contributo seja considerado relevante para a prossecução dos trabalhos.

O CHO tem como área de influência os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro), num total de cerca de 300 mil habitantes.

"Os desafios reconhecidos na resposta assistencial hospitalar à população, a dispersão de cuidados por três instituições hospitalares, a distância geográfica que separa as diferentes unidades, os limites de reconversão de parte das atuais instalações e a reduzida capacidade de atração e gestão de recursos humanos tornam evidente a necessidade de construção de uma nova infraestrutura hospitalar que permita oferecer à população do Oeste e visitantes qualidade e segurança assistencial adequadas às novas e crescentes necessidades em saúde", lê-se.

"O futuro Hospital do Oeste permitirá potenciar a modernização e utilização de recursos, garantindo igualmente uma resposta articulada entre diferentes valências, o que contribuirá de uma forma decisiva para a melhoria dos cuidados de saúde assegurados pelo Serviço Nacional de Saúde nesta região do país", conclui.