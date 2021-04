Na semana que marca a reabertura dos ginásios, o Portal da Queixa revela os resultados de uma análise efetuada, onde identificou um crescimento de 111% do número de reclamações dirigidas a esta categoria, nos últimos 12 meses, face ao período homólogo. "Os principais motivos de reclamação foram o cancelamento de contrato, cobranças indevidas e falta de apoio na resolução das queixas. As marcas Fitness Hut e Holmes Place destacaram-se pelo menor número de reclamações recebido e pelo maior Índice de Satisfação", revela o Portal da Queixa em comunicado.

"Foi um dos setores mais afetados com os longos encerramentos durante a pandemia de COVID-19, no entanto, nem de portas fechadas, os ginásios viram diminuir as reclamações. Entre o dia 1 abril 2020 e o dia 31 de março 2021, o Portal da Queixa recebeu 735 reclamações dirigidas aos ginásios, um aumento significativo (111%), comparativamente com o mesmo período homólogo, onde foram registaram 348 queixas (1 de abril de 2019 até 31 de março de 2020)", lê-se na nota.

"No período em análise, verificou-se que os principais motivos de reclamação partilhados pelos consumidores portugueses no Portal da Queixa, estão relacionados com pedidos de cancelamento de contrato (41%), cobranças indevidas (34%) e falta de apoio (13%)", acrescenta.

"Relativamente à variação do número de reclamações por mês, os três meses com o maior volume de queixas foram: junho e julho de 2020, com 98 e 107 queixas, respetivamente, e fevereiro de 2021, com 107 reclamações. Maio de 2020 foi o mês com menos reclamações registadas", diz.

Segundo apurou a equipa do Portal da Queixa, no que se refere às marcas e a sua variação do número de reclamações recebido nos períodos em análise, verificou-se que, nos últimos 12 meses, o Fitness UP foi a entidade que registou o maior aumento face ao ano anterior (+381%) e o Solinca Light (+100%).

O menor crescimento de reclamações pertence às marcas Fitness Hut (+35%) e o Holmes Place (+49%). De referir ainda que, estas últimas destacam-se pela performance e resolução junto dos clientes, obtendo os melhores Índice de Satisfação, ambas acima dos 70 pontos (em 100).

Também nas Taxas de Solução e de Resposta às reclamações, as marcas Fitness Hut e Holmes Place lideram o ranking das melhores. O ginásio Fitness Hut regista uma Taxa de Resolução de 94,9% e uma Taxa de Resposta de 100%. O Holmes Place tem 85,2% na Taxa de Resolução e 100% na Taxa de Resposta.

De referir que, o Índice de Satisfação é um parâmetro que reflete de forma objetiva o desempenho das marcas no Portal da Queixa e é calculado tendo em conta a atividade das mesmas nos últimos 12 meses. A interação de cada uma delas com os utilizadores que efetuaram reclamações considera os vários estados possíveis: Aguardar resposta, Em tratamento, Resolvida, Sem Resolução.