Bruxelas reconheceu em comunicado que as atividades das empresas coincidem em várias categorias de produtos de beleza e cuidado pessoal. No entanto, detalhou que a compra gerará um aumento "moderado" da cota de mercado e enfatizou a combinação das posições de mercado "limitadas" em termos gerais das empresas "nos poucos mercados afetados".

O governo do bloco também afirmou na segunda-feira ao final do dia que continuará a haver "uma série de potentes fornecedores concorrentes em todas as áreas de produtos relevantes e nos países do Espaço Económico Europeu".

A Avon é uma fabricante e fornecedora global de produtos de beleza e cuidado pessoal, principalmente mediante venda direta. A brasileira Natura também produz e fornece os mesmos tipos de produtos mundialmente e está presente no Espaço Economico Europeu com marcas como "The Body Shop" e "Aesop".

A Natura anunciou em maio que tinha chegado a um acordo para adquirir a Avon. De acordo com a Comissão Europeia, a operação foi investigada mediante o procedimento habitual de análise de fusões.