A FLAD adianta, em comunicado, que este apoio à rede do Banco Alimentar Contra a Fome serve especificamente para as pessoas que perderam dramaticamente rendimentos e que viram “o apoio prestado pelas instituições severamente limitado” devido a esta pandemia, que desde dezembro já matou mais de 36 mil pessoas e infetou mais de 750 mil em todo o mundo.

“Com a atividade das IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e de vários setores da economia a serem afetados pelas medidas de emergência e com o encerramento de escolas, centros de dia e creches, a população que era já mais vulnerável está a ser confrontada com a perda de rendimentos e com a ausência dos apoios que lhe eram prestados”, afirma a FLAD.

Neste contexto de emergência e considerando o crescente número de pedidos que o Banco Alimentar Contra a Fome está a receber diariamente, a FLAD explica que “decidiu doar 350 mil euros para apoiar a Rede de Emergência Alimentar e que, “deste valor, 100 mil euros serão atribuídos especificamente aos Bancos Alimentares dos Açores, região com quem a fundação tem uma relação muito próxima”.

Rita Faden, presidente da FLAD, explica no comunicado que os portugueses estão a viver um momento de exceção ao qual é urgente responder e sublinha que “há muitas pessoas a viver uma situação difícil e a precisar de apoio”.

“Acreditamos que, enquanto fundação portuguesa, a FLAD deve estar atenta e agir no âmbito da nossa responsabilidade social. Quisemos associar-nos a uma instituição com a estrutura já montada e capacidade para agir rapidamente no terreno”, justifica.