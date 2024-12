Vários temas de Natal interpretados por alunos do Curso de Música Silva Monteiro dão o mote, a partir das 16h30, a uma tarde solidária com espírito natalício, na qual não faltam provas de Vinhos Verdes. Um momento de convívio no ambiente clássico Palacete Silva Monteiro, datado do século XIX, considerado na época “a casa mais bonita do Porto”.

“Esta iniciativa integra-se no Plano Anual da Comissão dos Vinhos Verdes em desenvolver ações de cariz solidário que tenham impacto real na comunidade. Associamo-nos ao Curso de Música Silva Monteiro, com quem temos um protocolo de colaboração que honra a história desta Casa e da Família Silva Monteiro, para criar um momento especial nesta altura do ano. Com um contributo de apenas 5€, o Natal pode ser diferente para muitas famílias. Todo o valor que angariarmos será doado ao Banco Alimentar Contra a Fome, pelo que este é um convite para fazer a diferença”, destaca Dora Simões, Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV).

Os bilhetes estão disponíveis aqui ou na Casa dos Vinhos Verdes.