O vereador disse que a construção da unidade de Milheirós custará os mesmos 700.000 euros que a de Canedo, mas admitiu que esse valor poderá não ser suficiente para atrair construtores ao concurso público a lançar no próximo mês de março porque, a avaliar pelo primeiro caso e pelo concurso público inicial, "um aumento de 100.000 euros de 2013 até agora só cobre praticamente a subida normal dos preços".

Já relativamente à USF de Oleiros e Nogueira, o orçamento é de 1,5 milhões de euros, valor "mais ajustado" ao edifício a criar de raiz na fronteira entre uma freguesia e a outra, considerou o autarca.

O próximo concurso público irá abranger, em todo o caso, o conjunto das três empreitadas e, decorrendo os procedimentos da melhor forma, Vítor Marques espera lançar as obras no final de 2020 e ter as USF prontas a funcionar até meados de 2022.

"Ainda falta assegurar melhores condições a outras unidades de saúde do concelho, mas Santa Maria da Feira pode-se orgulhar de ter dos melhores índices de desempenho global na sua rede de cuidados primários. Há seis anos o Agrupamento de Centros de Saúde Arouca-Feira estava em 23.º lugar a esse nível entre os 25 municípios da Administração Regional de Saúde do Norte e agora está no ‘top’ 5", conclui o vereador.