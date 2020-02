O feijão é a leguminosa de maior consumo humano nacional com 12 milhões de toneladas produzidas anualmente, no entanto, esta espécie pode ser afetada pela fusariose, uma doença causada por um fungo do solo, que penetra na planta pela raiz, acabando por bloquear a passagem de água, provocando um efeito semelhante ao da seca.

É aqui que o estudo do germoplasma português de feijão, ou seja, o conjunto das variedades nacionais selecionadas pelos agricultores ao longo do tempo, bem como as conservadas, no frio, no banco de germoplasma, entra, identificando as zonas ou genes que apresentam uma maior resistência à doença, conforme explicou à Lusa a investigadora Carlota Vaz Patto, que lidera o laboratório PlantX.

“No trabalho que fizemos, o objetivo era tentar caracterizar o feijão português para percebermos se ele tinha alguma resistência ou não a esta doença”, indicou a responsável, acrescentando que, por um lado, foram identificadas fontes de resistência, “que podem entrar em programas de melhoramento para produzir variedades com mais resistência”.

Mais de metade das amostras analisadas são total ou parcialmente resistentes à fusariose, apurou o estudo.

Adicionalmente, foi localizado, no genoma do feijão, os genes que controlam a resistência a esta doença.